İtalya'da vaka görülmeyen tek kasaba: Ferrera

Çin'den yayılan yeni tip corona virüs nedeniyle İtalya'da ölenlerin sayısı 837 artarak 12 bin 428'e ulaştı. Vaka sayısıysa 105 bini aştı. Ancak ülkenin kuzeyindeki bir kasabada henüz hiç Covid-19 vakası tespit edilmedi. Vakaya rastlanmaması ise şaşkınlığa yol açıyor. Belediye Başkanı da kasaba sakinlerinden kan örneği istedi ve yetkililere “Gelin bizim üzerimizde araştırma yapın" çağrısında bulundu.
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NTV 01.04.2020 - 10:08| Son Güncelleme : 01.04.2020 - 11:33
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