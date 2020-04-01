İtalya'da vaka görülmeyen tek kasaba: Ferrera

Çin'den yayılan yeni tip corona virüs nedeniyle İtalya'da ölenlerin sayısı 837 artarak 12 bin 428'e ulaştı. Vaka sayısıysa 105 bini aştı. Ancak ülkenin kuzeyindeki bir kasabada henüz hiç Covid-19 vakası tespit edilmedi. Vakaya rastlanmaması ise şaşkınlığa yol açıyor. Belediye Başkanı da kasaba sakinlerinden kan örneği istedi ve yetkililere “Gelin bizim üzerimizde araştırma yapın" çağrısında bulundu.

NTV 01.04.2020 - 10:08 | Son Güncelleme : 01.04.2020 - 11:33

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