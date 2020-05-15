İtalyanların daha fazla özgürlük için mücadelesi

İtalya'da yaklaşık iki aydır uygulanan sıkı corona virüs tedbirlerin yavaş yavaş 4 Mayıs pazartesi gününden itibaren gevşetilmeye başlandı. Ülkede yine çok büyük kısıtlamalarla ikinci aşamaya, yani virüsle yaşama aşamasına geçildi.
NTV Roma muhabiri Esma Çakır İtalyanların, daha stresli olduğu ifade edilen ikinci aşamanın ilk adımında gündelik yaşamının nasıl etkilendiği inceledi.
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NTV 15.05.2020 - 11:28| Son Güncelleme : 15.05.2020 - 11:56
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