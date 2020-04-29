Japon adasını rehavet vurdu

Japonya'nın Hokkaido Adası aslında salgının başında son derece başarılı karantina uygulamasıyla dikkat çekti. Ancak son dönemde önlemleri gevşeten ada yönetimi, Hokkaido'nun ikinci ve daha sert bir salgın dalgasıyla yüzleşmesine neden oldu. İşte dünya medyasının "Ders alınacak hata" başlığıyla geçtiği o adanın öyküsü.
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NTV Haber 29.04.2020 - 20:24| Son Güncelleme : 29.04.2020 - 20:37
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