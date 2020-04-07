Japonya'da OHAL ilan edildi

Japonya bölgesel olarak Çin'e olan yakınlığına rağmen salgında şu ana kadar 92 can kaybı verdi, ancak yine de işi sıkı tutuyorlar. Son olarak 7 kentte OHAL ilan edilmesine karar verildi. O yedi kent, toplam nüfusun yüzde 44'üne denk geliyor. Ertelenen Tokyo Olimpiyatları için hazırlanan olimpiyat köyü de hastalara tahsis edilecek.
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NTV 07.04.2020 - 17:00| Son Güncelleme : 07.04.2020 - 17:48
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