Japonya'da viral videoya yarım milyon dolarlık dava
Japonya'da bir suşi restoranı, mekandaki hijyen kurallarını ihlal ederek firmayı zarara uğratan bir gence, 480 bin dolarlık (11 milyon TL) tazminat davası açtı. Japon gencin, restoranda ortak kullanılan soya sosu şişesini yaladığı video ülke çapında yayılmış, şirketin hisseleri yüzde 4,8 değer kaybetmişti. Şakayı yapan genç şirketten özür diledi. Japonya'da suşi restoranlarını hedef alan benzer şaka videoları trendi yükselişe geçti. Bu şaka videoları için "suşi terörizmi" ifadesi kullanılmaya başlandı. Bazı restoranlar bu tarz olayların yaşanmaması için çeşitli önlemler almaya başladı.
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