Japonya'nın afete hazırlık kültürü: Nasıl başardılar?
Japonya yeni yılın ilk günlerinde deprem ve uçak kazası olmak üzere iki felaketi gördü. Büyük ölçekli depreme göre kayıp sayısı nispeten az. Uçak kazasında ise başarılı tahliye sonucu yolcu uçağındakiler yara almadan kurtuldu. Japonlar afetlere karşı en hazırlıklı toplumlardan biri. Japonların bu alandaki eğitim sistemini NTV ekibinden Ahmet Yeşiltepe yerinde izledi. "Japonya Nasıl Başardı?" isimli belgesel NTV'de 18 Ocak'tan itibaren 4 bölüm halinde yayınlanacak. (Kamera: Ahmet Uçar)
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