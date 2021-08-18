Kabil Havalimanı'nda arbede:17 kişi yaralandı

Taliban’ın Afganista’nın başkenti Kabil’de kontrolü ele geçirmesinin ardından ülkeyi terk etmek isteyenlerin Kabil Uluslararası Havalimanı çevresindeki bekleyişi sürüyor. Güvenlik güçleri, kalabalığı kontrol altında tutmak için zaman zaman havaya uyarı ateşi açtı.  Çıkan arbedede 17 kişi yaralandı. Sıcaktan baygınlık geçiren kadınlara ilk müdahaleyi askerler yaptı.

NTV 18.08.2021 - 14:08 | Son Güncelleme : 18.08.2021 - 14:36

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