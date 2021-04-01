Kaçakçılar 2 çocuğu bariyerlerden böyle attı (Çocuklar 3 ve 5 yaşlarında)
Meksika sınırı üzerinden ABD'ye yasa dışı geçen göçmenlerin sayısı her geçen gün artıyor. Son olarak Ekvadorlu 2 çocuğun kaçakçılar tarafından ABD sınırına bırakıldığı görüntüler paylaşıldı. Yaklaşık 4 buçuk metre yüksekliğindeki duvardan ABD sınırına bırakılan biri 3 diğeri 5 yaşındaki iki kız çocuğunu, ABD Sınır Devriyesi buldu.
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NTV 01.04.2021 - 17:20| Son Güncelleme : 01.04.2021 - 17:44
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