Kahire Büyükelçisi NTV'de: Mısır, Türkiye'den gönderilen malzemeye öncelik veriyor
Gazze'de insani krizin dindirilebilmesi için her gün Refah Sınır Kapısı'ndan 450 TIR geçmesi gerekiyor ama 6 günde geçen TIR sayısı 82. Türkiye'nin Kahire Büyükelçisi Salih Mutlu Şen, Gazze'ye gönderilen yardımlarla ilgili son bilgileri NTV yayınında paylaştı. Mısır'ın Türkiye'den gelen yardım malzemesine öncelik verdiğini söyledi. Şen, Gazze'de sınır kapalı olduğu için içeride kalan Türk vatandaşlarıyla ilgili bilgi de verdi.
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