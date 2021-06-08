Yarışı kameraman kazandı

Çin'in Shanxi eyaletinde bir üniversitede düzenlenen koşu yarışına son sınıf öğrencisi kameraman Hao Xiaoyang damga vurdu. Yarışı kazanan kameraman, ''İşin en zor kısmı 4 kilogram ağırlığındaki kamerayı sabit tutabilmekti''dedi.

NTV 08.06.2021 - 14:35 | Son Güncelleme : 08.06.2021 - 15:17

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