Kamyonetten 20 göçmen çıktı

ABD’de Meksika sınırına yakın bir bölgede polis tarafından çevrilen kamyonetten beklenmedik şekilde en az 20 göçmen çıktı. Yasa dışı yollarla ülkeye giriş yaptığı anlaşılan göçmenlerin görüntüsü polisi bile şaşırttı. Göçmenlerin kamyonette, üst üste yatarak saklandığı anlaşıldı.

NTV 28.04.2021 - 16:41 | Son Güncelleme : 28.04.2021 - 17:02

DİĞER VİDEOLAR