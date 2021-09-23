Kanarya Adaları’nda lav kabusu: Zarar 400 milyon euroyu aştı

İspanya’da lav kabusu sürüyor. Kanarya Adaları’nda pazar günü faaliyete geçen yanardağ lav ve kül püskürtmeye devam ediyor. Evlerinden tahliye edilenlerin sayısı 6 bin’i aştı. Hektarlarca tarım alanının hasar gördüğü bölgede maddi zarar 400 milyon euroyu aştı.

NTV 23.09.2021 - 14:06 | Son Güncelleme : 23.09.2021 - 14:21

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