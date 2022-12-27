Kar esaretinin yaşandığı ABD’de dükkanlar yağmalandı

ABD’yi etkisi altına alan kar fırtınasında hayatını kaybedenlerin sayısı 60’a yükseldi. Acil durum ilan edilen New York eyaletinin Buffalo kentinde yağma olayları yaşandı. Yolların kapandığı ve ulaşımın kesildiği kentte mal sahipleri dükkanlarını korumak için silahla sokağa çıkmak zorunda kaldı.

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