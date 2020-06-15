Karantinayı delene kırbaç cezası

Salgın Güney Amerika'da da etkili... Brezilya'da salgının bilançosu ağırlaşıyor. Ölü sayısında İngiltere'yi geçerek ABD'nin ardından en fazla kişinin hayatını kaybettiği ikinci ülke oldu. Halk endişeli... Peru'da ise virüsle mücadelede şiddete bile başvuruluyor.

NTV 15.06.2020 - 14:09 | Son Güncelleme : 15.06.2020 - 15:15

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