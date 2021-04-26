Üzerinden bin 222 motosiklet geçti (Karate ustasından sıra dışı rekor)
Hindistan’da 23 yaşındaki karate ustası Pradeep Babu sıra dışı bir rekora imza attı. Göğsünün üzerinden tam bin 222 motosiklet geçti. Böylece 2009'da öğretmeninin 1001 motosikletle kırdığı rekoru geliştirmiş olan Pradeep Babu, ‘‘Amacım rekor kırmak değil, ustam gibi öğrencilerimi teşvik etmek’’ diyor.
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NTV 26.04.2021 - 14:41| Son Güncelleme : 26.04.2021 - 14:57
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