Karın değil tuzun tadını çıkarıyorlar

Kar yağışının hiç görülmediği Mısır'da halk kayak yapmaya başladı. Üstelik yapay buz pistinde değil... Liman kenti Port Fuad'da devlete ait bir şirket tarafından işletilen tuz madeni turizme kazandırıldı ve halk madendeki tuz tepelerinde kayak yapmaya başladı. Bu ilginç tecrübeyi yaşamak için kent dışından gelenler bile var.
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NTV 14.03.2021 - 17:24| Son Güncelleme : 14.03.2021 - 17:51
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