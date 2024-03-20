Kate Middleton gündemden düşmüyor: Tıbbi kayıtlarına ulaşmaya çalıştılar
Son dönemde hakkında birçok iddianın ortaya atıldığı ve aralık ayından beri kamuoyunun karşısına çıkmayan Galler Prensesi Kate Middleton gündemden düşmüyor. Ameliyat olduğu klinikte çalışan bir kişinin, Prensesin özel tıbbi kayıtlarına erişmeye çalıştığı ortaya çıktı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. Kate'in görüntülerini çeken kişi ise İngiliz basınına konuştu.
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