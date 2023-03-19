Kazak seçmen oy vermeye avda kullandığı kartalıyla gitti

Kazakistan’da gerçekleştirilen erken meclis ve yerel meclis seçimlerinde bir avcı oy kullanmaya avda kullandığı kartalıyla gitti. Abay eyaletinin Ayagöz kentinde yaşayan avcı Yelaman Adilhanuly, oy kullanma işlemi sırasında kartalını bir an olsun yanından ayırmadı. Üzerinde geleneksel kazak erkek kıyafeti 'çapanı' olan avcı, kartalıyla birlikte gazetecilere poz vermeyi de ihmal etmedi.

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