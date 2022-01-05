Kazakistan'da gerginlik

Kazakistan'da hükümetin akaryakıt fiyatlarını artırması üzerine binlerce kişi hükümet binalarına doğru yürüyüşe geçti. Polis göstericilere ses bombaları ve göz yaşartıcı gazlarla müdahale etti. Almatı şehri ve Mangistau eyaletinde 2 hafta süreyle olağanüstü hal (OHAL) ilan edildi
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NTV Haber 05.01.2022 - 04:21| Son Güncelleme : 05.01.2022 - 04:25
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