Kenya’da selin ortasında kalan kişinin helikopterle kurtarılma anları

Kenya’daki fillerin refahı için çalışan sivil toplum kuruluşu Sheldrick Vahşi Yaşam Vakfı (SWT) yetkilileri, Çarşamba günü Galana-Kulalu geçidindeki nehrin aniden taşması sonucu bir tankerin sel sularına kapılarak devrildiği ve sürücünün 6 saat boyunca tankerin üstünde mahsur kaldığı ihbarını aldı. Olay yerine gelen SWT helikopteri, tankerin üstünde mahsur kalan sürücüyü kurtardı. Tanker sürücüsünün kurtarılma anları kameraya yansıdı.

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