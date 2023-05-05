Kenya’da selin ortasında kalan kişinin helikopterle kurtarılma anları
Kenya’daki fillerin refahı için çalışan sivil toplum kuruluşu Sheldrick Vahşi Yaşam Vakfı (SWT) yetkilileri, Çarşamba günü Galana-Kulalu geçidindeki nehrin aniden taşması sonucu bir tankerin sel sularına kapılarak devrildiği ve sürücünün 6 saat boyunca tankerin üstünde mahsur kaldığı ihbarını aldı. Olay yerine gelen SWT helikopteri, tankerin üstünde mahsur kalan sürücüyü kurtardı. Tanker sürücüsünün kurtarılma anları kameraya yansıdı.
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