Kırım ve Rusya'yı birbirine bağlayan Kerç Köprüsü'nde peş peşe patlamalar
Ukrayna, dün gece Kırım Köprüsü'ne Ukrayna Güvenlik Servisi (SBU) ve Ukrayna Deniz Kuvvetleri tarafından bir saldırı gerçekleştirildiğini açıkladı. Olayda bir çift hayatını kaybederken, bir çocuk da yaralandı. Rusya, Kırım Köprüsü'ne Ukrayna güçleri tarafından insansız deniz araçlarıyla saldırı yapıldığını ve bunun bir "terör saldırısı" olduğunu belirtti.
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