Kıyıya vuran katil balina güçlükle kurtarıldı

Rusya’da kıyıya vuran yavru bir katil balina, uzun uğraşların ardından kurtarıldı. Gel-git nedeniyle sığ suda kalan balinanın yardımına gönüllüler koştu. 30 kişilik ekip, derisini nemli tutabilmek için balinanın üzerine devamlı su döktü. Yavru balina sonunda derinlere yüzmeyi başardı.

NTV 16.09.2021 - 16:53 | Son Güncelleme : 16.09.2021 - 17:06

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