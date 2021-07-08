KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar NTV'de

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 20 Temmuz Kıbrıs Barış Harekatının yıldönümü dolasıyla KKTC'yi ziyaret etmeye hazırlanıyor. Bu önemli ziyaret öncesinde KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar NTV'ye konuştu. Tatar, Maraş’ta Türk idaresi altında kente dönüş için taşınmaz mal komisyonuna başvuran rumların sayısının 344 olduğunu açıkladı.
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NTV 08.07.2021 - 19:23| Son Güncelleme : 08.07.2021 - 19:32
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