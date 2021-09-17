KKTC Cumhurbaşkanı NTV'ye konuştu

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, New York temasları öncesinde NTV'ye demeç verdi. Tatar, adada eşit egemenliğe dayalı iki devlet çözüm önerisinden geri adım atmayacaklarını vurguladı. Röportaj: Selim Sayarı / NTV Lefkoşa Temsilcisi
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NTV Haber 17.09.2021 - 21:26| Son Güncelleme : 17.09.2021 - 21:39
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