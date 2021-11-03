Komplo teorisyenleri alay konusu oldu

ABD’deki komplo teorisi grubu Q-anon destekçileri, Dallas'ta, John F.Kennedy’nin uçak kazasında ölen oğlu JFK Jr'ın geri dönüp yapacağı konuşmayı beklediler. Çünkü bunun, Trump'ın yeniden başkan olmasını sağlayacağına inanıyorlardı. Baba Kennedy'nin 1963'te suikasta kurban gittiği caddede toplanan kalabalık, Kennedy Junior'un gelmemesi ile hayal kırıklığına uğrarken, yaşananlar sosyal medyada alay konusu oldu.

Haberler - NTV 03.11.2021 - 16:54 | Son Güncelleme : 03.11.2021 - 17:02

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