Koyun görünümlü keçi

Kurban Bayramı yaklaşırken, dünyada da kurban pazarlarında hareketlilik var. Pakistan'dansa akıllara zarar bir dolandırıcılık haberi geldi. Üzerine koyun yünü yapıştırılan bir keçi, kurbanlık koyun diye satıldı.
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NTV 25.07.2020 - 13:49| Son Güncelleme : 25.07.2020 - 14:08
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