Koyun görünümlü keçi

Kurban Bayramı yaklaşırken, dünyada da kurban pazarlarında hareketlilik var. Pakistan'dansa akıllara zarar bir dolandırıcılık haberi geldi. Üzerine koyun yünü yapıştırılan bir keçi, kurbanlık koyun diye satıldı.

NTV 25.07.2020 - 13:49 | Son Güncelleme : 25.07.2020 - 14:08

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