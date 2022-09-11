Kral’ın yardımcısını uyardığı görüntüler milyonlarca kez izlendi

Kraliçe Elizabeth’in ölümünün ardından oğlu Charles, düzenlenen törenle İngiltere’nin yeni kralı oldu. Kral Charles’ın yeminini imzalarken yanındaki görevliye yaptığı el hareketleri ve mimikler, sosyal medyada milyonlarca kez izlendi.

Haberler - Reuters 11.09.2022 - 10:19 | Son Güncelleme : 11.09.2022 - 10:30

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