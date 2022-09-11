Kral’ın yardımcısını uyardığı görüntüler milyonlarca kez izlendi
Kraliçe Elizabeth’in ölümünün ardından oğlu Charles, düzenlenen törenle İngiltere’nin yeni kralı oldu. Kral Charles’ın yeminini imzalarken yanındaki görevliye yaptığı el hareketleri ve mimikler, sosyal medyada milyonlarca kez izlendi.
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