Kraliyet ailesini korkutan röportaj: Annem gibi bir sondan korktum

İngilizlerin gözü kulağı bugünlerde Amerika'ya çevrildi. Kraliyet'ten ayrılma kararı alan Prens Harry ve eşi Meghan Markle, Amerikalı ünlü sunucu Oprah Winfrey'e röportaj verdi. Bu özel röportajda Prens Harry annesi Prenses Diana’nın ölümünü kastederek en büyük korkusunun tarihin tekerrür etmesi olduğunu söyledi.

NTV 01.03.2021 - 14:19 | Son Güncelleme : 01.03.2021 - 14:50

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