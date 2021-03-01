Kraliyet ailesini korkutan röportaj: Annem gibi bir sondan korktum
İngilizlerin gözü kulağı bugünlerde Amerika'ya çevrildi. Kraliyet'ten ayrılma kararı alan Prens Harry ve eşi Meghan Markle, Amerikalı ünlü sunucu Oprah Winfrey'e röportaj verdi. Bu özel röportajda Prens Harry annesi Prenses Diana’nın ölümünü kastederek en büyük korkusunun tarihin tekerrür etmesi olduğunu söyledi.
Abone ol
Paylaş
NTV 01.03.2021 - 14:19| Son Güncelleme : 01.03.2021 - 14:50
Web sitemizdeki çerezleri (cookie) kullanıcı deneyimini artıran teknik özellikleri desteklemek için kullanıyoruz.
Aynı zamanda analitik çerezler de kullanıyoruz. Çerezleri reddetmek istiyorsanız detaylı bilgi için tıklayınız.