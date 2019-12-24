Küçük çocuğu köpekten böyle kurtardı

Brezilya'da başıboş bırakılan bir köpek, sokakta oynayan çocuğa saldırdı. Olayı gören genç bir adamın çocuğu kurtardığı anlar kameraya yansıdı. Görüntülerin yayınlanmasının ardından 'kahraman' ilan edilen genç, kendisinin de bir kızı olduğunu ve olayı gördüğü anda kendi çocuğunun aklına geldiğini söyledi.
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