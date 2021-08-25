Küçük uçak otoyola acil iniş yaptı

ABD’nin California eyaletinin San Diego kentinde Piper PA-32 tipi küçük uçak teknik arıza nedeniyle otoyola acil iniş yaptı. Uçağın iniş yaptığı sırada otoyoldaki araçlara çarpması sonucu iki kişinin hafif yaralandığı, uçaktaki iki kişinin ise kazadan yara almadan kurtulduğu öğrenildi.
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NTV 25.08.2021 - 12:42| Son Güncelleme : 25.08.2021 - 12:47
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