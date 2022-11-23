Kudüs’te art arda 2 patlama: 1 ölü, 15 yaralı

Kudüs’te otobüs duraklarında art arda meydana gelen iki patlamada 1 kişi hayatını kaybetti, 15 kişi yaralandı. Patlamalardan biri, çevredeki güvenlik kameraları tarafından kaydedildi. Olay yerindeki bir vatandaşın cep telefonuyla çektiği görüntülerde de patlamalar sonrasında yaşanan panik görülüyor. İsrail basını patlamalara, çanta içindeki bombanının yol açtığını yazdı.
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