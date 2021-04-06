Kusursuz sıçrayışıyla kurtuldu

Romanya'da bir geyik, iki otomobille çarpışmaktan müthiş bir sıçrayışla kurtuldu. Görgü tanıkları, geyiğin en az iki metre havalandığını ve kusursuz bir şekilde yolun karşısına atladığını söylüyor. Ülkenin doğusundaki Bacau kırsalında, araçların önüne atlayan geyikler sık sık kazalara yol açıyor ve hayatlarını kaybediyor.

ntv.com.tr 06.04.2021 - 17:35 | Son Güncelleme : 06.04.2021 - 17:50

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