Kütüphane yoğun bakım servisi oldu

İspanya'da virüsten can kaybı bir günde 950 artarak 10 bin 3'e yükseldi. Rekor bir artış kayda geçti. Vaka sayısıysa 110 bin 238'e çıktı. Hastaneler dolup taşıyor. Özellikle yoğun bakım sıkıntısı çekiliyor. Kurulan sahra hastaneleri de dolmaya başladı.
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NTV 02.04.2020 - 14:05| Son Güncelleme : 02.04.2020 - 15:00
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