Kuveyt’i kum fırtınası vurdu. Özellikle trafikteki sürücüler zor anlar yaşadı çünkü yollar kumla kaplandı. Ekipler iş makineleriyle yollardaki kumları temizlemek için yoğun çaba sarf ederken kazalar da meydana geldi. Kum fırtınasından deniz trafiği de olumsuz etkinlendi. Birçok kentin limanlarında seferler geçici olarak durduruldu. Yetkililer özellikle solunum rahatsızlığı olanlara dışarı çıkmamaları uyarısında bulundu.
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ntv.com.tr 14.06.2021 - 10:51| Son Güncelleme : 14.06.2021 - 11:11
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