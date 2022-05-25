Kuyumcuya giren soyguncular sert kayaya çarptı

ABD’nin California eyaletinde bir kuyumcuyu soymaya çalışan 4 hırsız, mağaza sahipleri ve çalışan tarafından dövülerek engellendi. Güvenlik kamerasının kaydettiği o anlarda, mağazadakilerin maskeli hrısızları tekmelediği hatta sandalyeyle vurarak kapıyı kapatmayı başardıkları görülüyor. Mağaza sahibini, başına çekiçle vurarak yaralayan hırsızlar, 7 bin 700 dolar yani yaklaşık 125 bin TL değerinde mücevherle kayıplara karıştı.

Haberler - İHA 25.05.2022 - 10:48 | Son Güncelleme : 25.05.2022 - 11:02

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