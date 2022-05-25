Kuyumcuya giren soyguncular sert kayaya çarptı

ABD’nin California eyaletinde bir kuyumcuyu soymaya çalışan 4 hırsız, mağaza sahipleri ve çalışan tarafından dövülerek engellendi. Güvenlik kamerasının kaydettiği o anlarda, mağazadakilerin maskeli hrısızları tekmelediği hatta sandalyeyle vurarak kapıyı kapatmayı başardıkları görülüyor. Mağaza sahibini, başına çekiçle vurarak yaralayan hırsızlar, 7 bin 700 dolar yani yaklaşık 125 bin TL değerinde mücevherle kayıplara karıştı.
Web sitemizdeki çerezleri (cookie) kullanıcı deneyimini artıran teknik özellikleri desteklemek için kullanıyoruz.
Aynı zamanda analitik çerezler de kullanıyoruz. Çerezleri reddetmek istiyorsanız detaylı bilgi için tıklayınız.