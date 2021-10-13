La Palma’da lavlara direnemeyen ev yerle bir oldu

İspanya’nın güneybatısındaki Kanarya Adaları’ndan La Palma’da lavların akışı hızlanınca alarm verildi ve 800 kişi daha evlerinden tahliye edildi. Tahliyeler sürürken lavların temelini yok ettiği bir ev yerle bir oldu. 19 Eylül'den bu yana aktif olan Cumbre Vieja Yanardağı’ndan çıkan lavlar yaklaşık bin 500’e zarar vermiş durumda... Adadan tahliye edilenlerin sayısı ise 6 binin üzerinde...
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