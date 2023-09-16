Libya'da sel felaketinin başladığı ilk anlara ait görüntüler ortaya çıktı
Libya'da 10 Eylül'de Daniel fırtınasının neden olduğu sel felaketinin en çok etkilediği Derne kentinde selin başladığı ilk anlara ait görüntüler bir binanın güvenlik kamerası tarafından kaydedildi. Taşan baraj sularının yavaş yavaş yollara ilerlediğinin görüldüğü görüntülerde sel suları kısa bir süre içerisinde artarak yollardaki araçları da içine alıp sürüklemeye başlıyor. Kızılhaç, Libya'daki sel felaketinde kayıp kişi sayısının 10 bine ulaştığını bildirirken, ölü veya kayıp toplam sayının 20 bini bulacağı tahmin ediliyor.
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