Lübnan'da milletvekili aracına saldırı kamerada

Lübnan'da tansiyon yüksek. Milletvekillerinin, parlamento binasına girmesini önlemeye çalışan protestocularla güvenlik güçleri karşı karşıya geldi. Hükümet karşıtı protestocular, yeni bir kabine oluşturulmadan parlamentonun toplanmasına karşı çıkıyor. Bir milletvekilinin korumaları havaya ateş açtı. İşte o anlar...

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