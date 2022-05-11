Mahkum ile gardiyan sevgilisinin film gibi kaçışı

ABD’de cinayetten tutuklu mahkum ile gardiyan sevgilisinin 10 günlük kaçış hikayesi ölümle sonuçlandı. 56 yaşındaki gardiyan Nicky White, erkek arkadaşını sağlık kontrolü bahanesiyle Alabama hapishanesinden çıkardı. Günlerce polislerden kaçmayı başaran çift ile polisler arasında otobanda kovalamaca yaşandı. Yakalanacağını anlayan kadın gardiyan arabada kendini vurdu. Gardiyanla mahkumun ilişkilerinin 2 yıldır devam ettiği ve evini satan kadın gardiyanın mahkum sevgilisini kaçırdığı gün hapishanedeki son iş günü olduğu ortaya çıktı.

Haberler - Reuters 11.05.2022 - 15:19 | Son Güncelleme : 11.05.2022 - 15:31

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