Maske takmayı reddedince yaka paça gözaltına alındı

ABD’nin Teksas eyaletinde banka şubesine maskesiz giren 65 yaşındaki bir kadın, polis tarafından yaka paça gözaltına alındı. En fazla vaka görülen ikinci eyalet olmasına rağmen Teksas’ta maske takma zorunluluğu geçtiğimiz günlerde kaldırılmıştı. Ancak işletmeler müşterilerinden maske takmalarını isteyebiliyor hatta takmayanlara hizmet vermeyebiliyor. 65 yaşındaki Terry White’ın bankaya izinsiz girme suçlamasıyla gözaltına alındığı açıklandı.

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