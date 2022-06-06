50 tacoyu 2 dakika 30 saniyede yedi

Meksika’nın Monterrey kentinde düzenlenen Şişman Festival’inde 10 yarışmacı 50 adet tacoyu en kısa sürede yemek için yarıştı. Teksaslı bir yarışmacı tacoları 2 dakika 30 saniyede yiyerek 50 bin Meksika pezosu yani yaklaşık 42 bin TL ödülün sahibi oldu ve kendisine taco şeklnde bir kupa hediye edildi.

Haberler - İHA 06.06.2022 - 10:43 | Son Güncelleme : 06.06.2022 - 11:04

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