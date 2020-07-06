Meksika’da uyuşturucu karteline ait uçak otoyola acil iniş yaptı

Meksika’da uyuşturucu karteline ait küçük uçak otoyola acil iniş yaptı. Ordu ve kartel üyeleri arasında çatışma çıktı. Çatışmada kartel üyeleri geri püskürtülürken, kaçan saldırganlar için helikopter destekli arama çalışması başlatıldı. Ordu, çevrede geniş güvenlik önlemleri aldı, yol trafiğe kapatıldı. Çatışma sırasında kartele ait uçakta yangın çıkması sonucu kullanılamaz hale geldi. Yetkililer, uçağın içinde ne olduğunu dair açıklama yapmadı. Öte yandan bu yıl uyuşturucu kartellerine ait 6 uçak acil iniş yapmak zorunda kaldı.

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