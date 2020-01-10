Meksika'da yanardağ patlaması kameralara yansıdı

Meksika'da Popocatepetl Yanardağı kül ve lav püskürttü. Yanardağdaki patlama sırasında küllerin 3 kilometre yüksekliğe çıktığı belirtilen açıklamada, küllerin yanardağ yakınındaki yerleşim yerlerine ulaştığı kaydedildi. Yetkililer, bölge halkını yanardağdan uzak durmaları konusunda uyardı.
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