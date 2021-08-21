Merkel telefonunu açık unuttu: Putin'le görüşürken telefon çaldı

Gelecek ay yapılacak başbakanlık seçimlerinde aday olmayan ve koltuğunu bırakmaya hazırlanan Almanya Başbakanı Angela Merkel, veda ziyareti için Rusya’daydı. Devlet Başkanı Vladimir Putin, Merkel’i bir buket çiçekle karşıladı. Görüşmenin en ilginç anlarıysa Merkel’in açık unuttuğu telefonunun çalmasıyla yaşandı.

NTV 21.08.2021 - 12:27 | Son Güncelleme : 21.08.2021 - 12:43

DİĞER VİDEOLAR