Merkel: Salgının henüz başındayız

Almanya'da corona virüsle mücadele kapsamında tüm eyaletlerde maske takma zorunluluğu getirilecek. Almanya Başbakanı Angela Merkel ise Meclis'te yaptığı konuşmada "Küresel salgının henüz başındayız" ifadesini kullandı.
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NTV 24.04.2020 - 12:23| Son Güncelleme : 24.04.2020 - 12:46
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