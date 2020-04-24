Merkel: Salgının henüz başındayız

Almanya'da corona virüsle mücadele kapsamında tüm eyaletlerde maske takma zorunluluğu getirilecek. Almanya Başbakanı Angela Merkel ise Meclis'te yaptığı konuşmada "Küresel salgının henüz başındayız" ifadesini kullandı.

NTV 24.04.2020 - 12:23 | Son Güncelleme : 24.04.2020 - 12:46

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