Merkel’den şaşırtan veda şarkısı

Almanya’da sosyal demokratların lideri Olaf Scholz, haftaya yemin ederek başbakanlık koltuğuna oturacak. 67 yaşındaki Angela Merkel ise politikaya veda etmeye hazırlanıyor. Merkel için perşembe günü resmi bir veda töreni düzenlenecek. Merkel’in bu törende askeri bandonun çalması için seçtiği şarkısıysa herkesi şaşırttı.

Haberler - ntv.com.tr 30.11.2021 - 16:56 | Son Güncelleme : 30.11.2021 - 17:07

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