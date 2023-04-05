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Mescid-i Aksa'ya İsrail saldırısı

İsrail polisi, dün akşam teravih namazı sonrası Mescid-i Aksa'ya baskın düzenledi. Filistinliler, kendilerini korumak için mescide sığındı. Ancak polis, aralarında kadın ve çocukların da olduğu onlarca Filistinliye plastik mermi ve coplarla saldırdı. İsrail güçleri, baskının üzerine sabah namazından sonra ikinci kez baskın düzenledi.

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