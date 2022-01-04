Metroya kaçak binmeye çalışırken öldü

ABD’nin New York şehrinde metroya kaçak binmek için turnikenin üzerinden atlamaya çalışan bir genç, kafa üstü düşerek hayatını kaybetti. Güvenlik kamerasının kaydettiği görüntülerde, gencin turnike üzerinden atlamayı defalarca denediği görülüyor. Son denemesinde atlamayı başaran genç, başının üzerine düşünce hayatını kaybetti. Metro istasyonuna gelen sağlık ekibi, boynu kırılan gencin olay yerinde hayatını kaybettiğini açıkladı.
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