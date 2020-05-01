Michigan'da "Evde Kal" çağrısına silahlı protesto: Eyalet parlamentosunu bastılar

Amerika Birleşik Devletleri'nin Michigan eyaletinde Demokrat valinin "Evde Kal" politikasına karşı çıkan Cumhuriyetçiler parlamentoyu bastı. Aralarında silahlı kişilerin de bulunduğu protestocular sosyal mesafe kurallarını hiçe saydı.

NTV 01.05.2020 - 14:12 | Son Güncelleme : 01.05.2020 - 15:28

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