Michigan'da "Evde Kal" çağrısına silahlı protesto: Eyalet parlamentosunu bastılar
Amerika Birleşik Devletleri'nin Michigan eyaletinde Demokrat valinin "Evde Kal" politikasına karşı çıkan Cumhuriyetçiler parlamentoyu bastı. Aralarında silahlı kişilerin de bulunduğu protestocular sosyal mesafe kurallarını hiçe saydı.
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NTV 01.05.2020 - 14:12| Son Güncelleme : 01.05.2020 - 15:28
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