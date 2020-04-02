Milyonlarca evsiz virüs kapabilir (Hindistan, Pakistan ve Bangladeş'te yoksullar önlem alamıyor)

Kalabalık nüfusa sahip güney Asya ülkelerinde virüsün yayılmasını önlemek oldukça güç. Bu ülkelerde yaşayan evsizler ve yoksulların önlem alması neredeyse imkansız. Bu ülkelerden gelen görüntüler endişe verici.
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NTV 02.04.2020 - 09:52| Son Güncelleme : 02.04.2020 - 10:05
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